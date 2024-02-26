Erdoğan'ın kapı komşusu çetenin eline düştü, milyonlarca dolarlık servetini kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık kullandığı Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'ne birkaç metre mesafede köşkü bulunan Hasan Vahdi Bingöl (91), bakıcısı ve avukatının da içinde olduğu şebekenin kurbanı oldu. Alzheimer hastası Bingöl’e imzalatılan onlarca senetle tam 18 mülkü başka kişilere geçti. 100 milyon dolarlık varlığı giden Bingöl’ün elinde son kalan köşkü de şebeke tarafından icradan satılacak.

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Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, yıllarca ticaretle uğraşan Hasan Vahdi Bingöl, kazancının tamamını gayrimenkule yatırdı. Antalya, Yalova, İzmit ve Gebze’de çok sayıda arsa ve tarla alan Bingöl, İstanbul’un çeşitli yerlerinde ise onlarca daire ve dükkânın sahibi oldu. 1980’li yılların başında inşa ettirdiği Çengelköy’deki köşkünde yaşayan Bingöl için trajik olaylar silsilesi ise yaşadığı hastalık sonrası baş gösterdi. Beyin kanaması geçiren Bingöl, alzheimer hastalığına yakalandı. Bu süreçte eşi vefat eden Bingöl tek kaldı.

Hasan Vahdi Bingöl'ün köşkü, Vahdettin Köşkü'ne bir kaç metre uzaklıkta.

18 mülkü elinden gitti

Avukatının tavsiyesiyle Bingöl’ün köşküne B. V. (38) isimli kadın bakıcı olarak alındı. B. V. bir süre yatılı olarak köşkte kalmaya başladı. Bakıcın da eve yerleşmesi ile Bingöl’ün avukatı A. H. G. ve Bingöl’le tanışan S. A.’nin bu kişiye imzalattığı bir dizi evrak ve senet ile sahibi olduğu mülkler birer birer satıldı. Bingöl’e imzalatılan bazı senetler de üçüncü kişilerin eline geçti. Köşke gelen tebligatları çoğu zaman bakıcı B. V. aldı. 2-3 yıllık süre içinde Bingöl’ün sahip olduğu 18 ayrı değerli mülk başka kişilere geçti. Söz konusu mülklerin değeri ise 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Hasan Vahdi Bingöl'ün en az 18 mülkü, çete tarafından başka kişilere satıldı.

Köşkü de icradan satılacak

Yıllar içinde sahibi olduğu mülkleri kaybeden Bingöl’e ait bir tek Çengelköy’deki köşkü kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı Vahdettin Köşkü’e 5-10 metre mesafede olan Bingöl’ün köşkü de şebeke eli ile icradan satışa konuldu. 4 bin 33 metrekare arazi içine inşa edilen köşk için belirlenen bedel ise 119 milyon TL. İcradan satış dosyasına göre, anılan köşkün satışını Y. Y., M. Ş. T. ile E. O. isimli kişiler istedi. Köşkün icradan satış ihalesi 19 Mart’ta yapılacak.

1980'lerde inşa edilen köşk, Hasan Vahdi Bingöl'ün elinde kalan son mülkü.

Tanık polis, çeteyi anlattı

Bu arada Hasan Vahdi Bingöl’ün 100 milyon dolarlık malını ele geçiren şebekenin 6 üyesi hakkında dava açıldı. Anılan davada tanık olarak dinlenen polis memuru Cevdet Ç. ise, şebekenin yaptıklarına ilişkin önemli bilgiler vermişti. Bingöl’ün köşkünün olduğu bölgeye baktığını anlatan Cevdet Ç. özetle “Hasan amcanın evine sürekli birileri geliyordu. S. A., H. Y., ve M. T. gelen kişiler arasındaydı. Bu kişilerden S. A.’nın bir kez kadınlı erkekli kalabalık bir grupla eve geldiğini gördüm. Hasan Vahdi amca varlıklı bir kişi olduğu için, kendisini bu kişilere karşı uyardım. Bakıcı B. K.’yi tavsiye eden de Hasan amcanın avukatı A. H. G.’ydi. B. A.’nın gelirinde anormal bir artış vardı. Çengelköy’de tanıdığım kişiler, bu kadının sürekli S. A. ve avukat A. H. G. ile görüştüğünü söylüyordu.”

Bingöl’ün bakıcısı B. K. (38), Yalova’da yaşayan E. Y. (61), H. Y. (58), Bursa’da yaşayan M. T. (58), S. A. (62), ile Bingöl’ün avukatı A. H. G. (46) hakkında ‘dolandırıcılık’ davası açıldı. Yapılan yargılama sonrası, mahkeme tüm sanıklar için beraat kararı verdi. Karar kesinleşti.

Çengelköy'deki köşk için 119 milyon liralık bedel belirlendi.

100 milyon dolarlık malı gitti

Hasan Vahdi Bingöl'ün avukatı Baran Akcan, Halktv.com.tr'nin sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Müvekkilin, yılların birilimi olan tüm malvarlığı elinden çıktı. Aralarında, müvekkilin bir avukatının da olduğu şebeke elbirliği ile Hasan Vahdi Bingöl'ün en az 100 milyon dolar değerindeki varlıklarını ele geçirdi. Geriye bir tek Çengelköy'deki köşkü kalmıştı. Bugün de o köşkün icradan satışı söz konusu maalesef. Açtığımız menfi tespit davası var. Mahkemeden, satışı durdurmasını istedik. Ancak sonuç alamadık. Şebekenin 6 üyesine açtığımız dolandırıcılık davası vardı. Ne yazık ki bu dosyadan da bu kişiler beraat etti. Hukukun geldiği durum ortada" ifadelerini kullandı.