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İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da terör suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan firari kişilerin yakalanması için 25 Şubat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Operasyonda hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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