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Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde, 12 cep telefonu, 3 pasaport ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin lira, 250 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, fuhşa zorlandığı tespit edilen 6 kadın da kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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