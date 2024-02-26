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Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü kurtarıldı, 1'i için çalışmalar sürüyor

Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü kurtarıldı, 1'i için çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip işçiler için kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalan işçilerden 3'ü kurtarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde yerin bin 400 metre altında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, 4 işçinin toprak altında kaldığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Elazığ Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kayaönü köyünde saat 10.04’te özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

O maden ocağında 3 yıl önce...

Öte yandan, aynı maden ocağında 3 yıl önce asansör kazası yaşanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Göçüğün meydana geldiği maden ocağı havadan görüntülendi.

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