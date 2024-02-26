2 uzman isim çok gizli diyerek kulis haberi duyurdu! Emekliye çifte müjde sızdı
Emekliye seyyanen zam milyonların gündemindeki sıcaklığını korurken uzmanlardan kulis bilgileri peşi sıra geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye ek zam için Mart ayını işaret etti. Seyyanen zamda rakamı açıkladı. Gazeteci Ekrem Açıkel de, “Ankara’da çok gizli tutulan kulis” diyerek emekli maaşına seyyanen zam yapılamayacaksa bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi ihtimali olduğunu dile getirdi. Şimdi ise gözler yarınki Meclis Genel Kurulu’nda…
SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Emekli Sandığı emeklisi Ocak zammı için yüzde 49,25’lik artışlarını maaşlarında gördü. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyeleri de 3000 TL oldu. Artışlara rağmen 16 milyon kişinin yetersiz bulduğu aylıklar için seçim öncesi emekliye ek zam beklentisi artarken kulis bilgileri de peş peşe geldi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.
Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.
"Seçimlere kadar tekrar yine cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli.