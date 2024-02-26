2014 yılı Ramazan pidesi fiyatı belli oldu Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gram Ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıkladı.Abone ol
Ramazan pidesinin fiyatı resmen belli oldu. Herkesin merakla beklediği pide fiyatlarını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
Kameralar karşısına geçen Balcı, 250 gram Ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıkladı. Balcı, pidenin kilogram fiyatının hiçbir yerde 60 lirayı geçmeyeceğini söyledi.