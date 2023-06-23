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Fevza Altun Reha Muhtar olayı nedir? Reha Muhtar 8 aydır taciz ediyor dedi ortalık karıştı

Fevza Altun Reha Muhtar olayı nedir? Reha Muhtar 8 aydır taciz ediyor dedi ortalık karıştı

Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile uzun süre magazin basınının gündeminde olan Reha Muhtar şimdi de Avukat Feyza Altun'a taciz olayı ile gündemde. Oyuncu Deniz Uğur ile olaylı boşanan ve velayet davası nedeniyle kanlı bıçaklı olan Reha Muhtar'ın taciz olayı nedir? Fevza Altun'a taciz etti mi? İşte Reha Muhtar Fevza Altun olayının detayları

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Bir dönemin fenomen gazetecilerinden biri olan Reha Muhtar şimdilerde adını taciz iddiaları ile duyurdu. Avukat Fevza Altun'u 8 aydır taciz ettiği iddia edilen Reha Muhtar yine magazin basının gündemine yerleşti. Deniz Uğur ile boşanan ve velayet davası ile ile sürekli tartışan Reha Muhtar olayı nedir? 

Eski televizyoncu Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un arasındaki velayet çekişmesi geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemeye başvurmuştu. Şimdi de kızları Mina'nın babası Reha Muhtar hakkındaki açıklamaları herkesi şoke etti. Reha Muhtar'a bir şok suçlama da avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun, Reha Muhtar'ın kendisini 8 yıldır taciz ettiğini iddia etti.

Avukat Feyza Altun'dan Reha Muhtar'a taciz suçlaması

Reha Muhtar'ın kızı Mina'nın iddiaları konuşulurken, bir iddia da Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan geldi. yaklaşık 8 aydır ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın tacizlerine maruz kaldığını iddia etti. Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından Reha Muhtar hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Reha Muhtar 8 yıldır beni taciz ediyor

"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı."

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