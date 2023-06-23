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Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde artışı erkene çekti! Resmi Gazete'de yayınlandı

Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde artışı erkene çekti! Resmi Gazete'de yayınlandı

Merkez Bankası, ticari müşterilere uygulanan ücretler ile kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gitti. Daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran bundan böyle bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.

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Dün politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükselten Merkez Bankası’ndan (TCMB) bugün de kredi kartı faizlerine ilişkin düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre TCMB, ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gitti.

Referans faiz erken hesaplanacak

Buna göre, daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran, artık Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak. İlgili değişiklikle Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı tebliğle yürürlüğe girdi.

Kredi kartı işlem faizi yüzde 1.91'e çıkarıldı

Öte yandan, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme öncesi, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e yükselecekti. Merkez Bankası bir sonraki PPK toplantısını 20 Temmuz’da yapacak.

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