Burak Yılmaz Şenol Güneş'li Beşiktaş'a dönecek

Beşiktaş'ın eski golcüsü Burak Yılmaz, yeni sezonda siyah-beyazlı takımdan teknik direktör Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

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Bu ayın başında futbolu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, yeni sezonda Beşiktaş teknik ekibinde yer alacak.

Burak Yılmaz, yeni sezonla birlikte siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olacak.

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 96 maça çıkıp 32 gol ve 12 asist kaydetmişti.

Burak Yılmaz, 5 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Burak Yılmaz açıklamasında, "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benle alakası düşüncesi vardır. Tabi olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.