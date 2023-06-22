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4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik soruşturma kapsamında ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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