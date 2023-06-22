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Aksaray'da arazi sulama tartışmasında silahlar ateşlendi: 6 yaralı

Aksaray'da arazi sulama tartışmasında silahlar ateşlendi: 6 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 grup arasında arazi sulama meselesinden dolayı kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı.

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Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Balcı Caddesi'nde meydana gelen olayda perşembe pazarına alışverişe gelen R.K., Cumali Köyü Muhtarı İ.K., ile karşılaştı.

Aralarında arazi sulama meselesinden dolayı husumet bulunan taraflar tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve kürekli kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında R.K. aracında bulunan tüfeğini alarak İ.K. ve oğullarına tüfekle ateş açtı. Silahlı ateşe İ.K. ve oğulları karşılık verince çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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