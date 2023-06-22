Annesinin kafasını keserek sokağa attı savunmasında bakın ne dedi! Tanığın ifadesi kan dondurdu

İSTANBUL Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanık Sayan olayı hatırlamadığını söylerken, sanığın babası ve abisi ise şikayetçi olmadıklarını dile getirdi. Öte yandan tanık olarak dinlenen Faydagül Sayan'ın sözleri kan dondurdu.

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Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de annesi Havva Sayan'ın (58) kafasını keserek sokağa atan tutuklu sanık Ali Sayan'ın (27) yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ali Sayan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmaya ayrıca sanığın kardeşi Mustafa ve sanığın babası Feridun Sayan da katıldı.

“Eskiden beri hastalığım var saldırganlık yoktu ama içime atıyordum”

Sanık Ali Sayan savunmasında “Ben olayı hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde haberlere falan çıkmış oradan öğrendim. Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Eskiden beri hastalığım var saldırganlık yoktu ama içime atıyordum. Dönem dönem hastalığım oluyordu. Son zamanlarda yine hastalandım. Ama bu sefer farklıydım hastaneye falan kaldırdılar. Küfür etmişim hatırlamıyorum. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Uyuşturucu olarak hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyorum. Beraatimi, tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık savunmasının devamında “Eskiden beri uyuşturucu kullanıyorum. Annemle para ile ilgili aramızda hiçbir tartışma olmadı” dedi.

“Şikayetçi değilim ne yapayım”

Sanığın babası müşteki Feridun Sayan ise “Ben çalışıyordum geldim olay bitmişti. Oğlum uyuşturucu kullanıyordu. Mahkemeye dilekçe verdim kaç defa karakola götürdüm. Kendi kendine küfür ediyordu. Hastaneye götürdüm. 24 gün yattı Mazhar Osman'da. Uyuşturucuyu bıraksın diye hastaneye götürdüm. Ben böyle bir olay yapacağını öngördüm savcılığa dilekçe verdim ama kurtaramadım. Şikayetçi değilim. Ne yapayım?” şeklinde beyanda bulundu.

Abisi de şikayetçi olmadı

Sanığın abisi Mustafa Sayan ise “Kardeşimin madde kullandığını biliyordum. Aynı odada kalıyorduk. Olaydan önce kardeşimin telefonuna baktım birinden uyuşturucu madde istediğini gördüm. Kardeşim kendinde değildi olaydan önceki gece. Annem de uyuşturucu konusunda sinirlendi biraz saydırdı. Kahvaltı yaptım ben dişçiye gittim sonra. Beni aradılar ‘abi kardeşin anneni rehin aldı' dediler. Gittiğimde her şey bitmişti zaten” şeklinde beyanda bulunarak şikayetçi olmadığını söyledi.

“Gözleri dışarı çıkacak gibiydi”

Tanık olarak dinlenen sanığın yengesi Faydagül Sayan ise “Olay günü eltim ile kahvaltı yaptım. Ali de evdeydi. Evden çıktım 15 dakika aradan geçmeden annesini öldürmüş. Öldürmeden önce evden sesler geldiği söylendi. Kapıya vurdum Ali açtı. Elinde bıçak vardı. Üstünde ve elindeki bıçakta kan vardı. İçeri baktım Havva'yı ölmüş halde gördüm. Öldüğünde elleri kafası yerindeydi. ‘Ali ne yaptın? Anneni mi öldürdün? dedim. Ağzından kan gelmişti, kan tavana sıçramıştı. ‘Komşular duymasın' dedi Ali. Gözleri dışarı çıkacak gibiydi. Ardından diğer eltimiz Fahriye ‘yardım edin' diye bağırdı” şeklinde beyanda bulundu.

Öte yandan tanık, maktulün kafasının kendileri evden çıktıktan sonra kesildiğini söyledi.

Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise “Sanıktan şikayetçiyiz davaya katılma talebimiz vardır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı ise sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na müzakere yazılarak maktul hakkında düzenlenen otopsi raporu dikkate alınarak maktulün başı, ayakları ve ellerinin ölmeden önce mi öldükten sonra mı kesildiği hususunda düzenlenecek raporun mahkemeye gönderilmesinin istenmesine hükmetti.

Mahkeme Kocaeli Cezaevi'nden getirilen sanığın bir sonraki celse SEGBİS sistemi ile hazır edilmesine hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.