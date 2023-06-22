Haluk Bayraktar'dan Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir” diyerek faiz artışı kararını destekledi.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, faiz artışı kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bayraktar, enflasyonun toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini buna karşın faizin sadece banka ile iş yapan kişileri ve işletmeleri ilgilendirdiğini savunarak Twitter’dan şöyle dedi:

"En önemli hedef de toplumumuza yıkıcı zararlar veren enflasyonu düşürmek olmalıdır"

“Enflasyon sosyal adaleti ve huzuru bozar. Beşiğinde mama bekleyen bebekten, hasta yatağında ilaca ulaşmaya çalışan yaşlı vatandaşımıza kadar hepimizin hayatını olumsuz etkiler. Faiz ise sadece banka ile iş yapan kişileri ve işletmeleri ilgilendirir. Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir. Tabii ki ideali ikisinin de düşük seviyelerde olmasıdır. Ancak şu aşamada enflasyon aşmamız gereken en önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır. En önemli hedef de toplumumuza yıkıcı zararlar veren enflasyonu düşürmek olmalıdır. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyerek sosyal adaleti tesis edebilmek esastır.”