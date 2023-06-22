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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine eleştirilerde bulunuyordu.

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Geçtiğimiz günlerde CHP’ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Tanju Özcan Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur.” değerlendirmesini yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'na 16'lı masa eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım” sözlerine Tanju Özcan “Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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