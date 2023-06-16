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Erdoğan seçilirse heykelini dikeceğim dedi izin istedi Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt

Erdoğan seçilirse heykelini dikeceğim dedi izin istedi Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt

Seçim öncesi Erdoğan'ın tekrar seçilmesi halinde heykelini dikeceği sözünü veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, izin için Cumhurbaşkanlığına mektup yazdı. Cumhurbaşkanlığının cevap mektubunda heykel için harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıltılması önerildi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, heykel dikme sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Tv100'de yer alan habere göre Özcan’ın Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği mektupta “Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Heykele onay vermedi

Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi. Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

"İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi. 

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