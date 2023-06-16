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Göztepe Voleybol, Semra Özer’i transfer etti

Göztepe Voleybol, Semra Özer’i transfer etti

TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor formasını giyen Semra Özer’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Semra Özer’i renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu oyuncu Semra Özer ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Semra Özer'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

29 yaşındaki oyuncu, daha önce Bolu Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda forma giymişti.

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