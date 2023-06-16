Erdoğan'dan 11 büyükşehir için talimat! 'Mehmet Şimşek'i zor günler bekliyor'

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemek için direnişi sürerken, Ekrem İmamoğlu, "Seninle seçime gidersek İstanbul'u kaybederiz" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 büyükşehir belediyesinin CHP'den geri alınması için talimat verdiği ve çalışmaların başladığı öğrenildi. Erdoğan'ın 2024 yerel seçim planı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i zorlayacak...

Abone ol

Muhalefet kendi iç kavgalarıyla boğuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yerel seçimleri için şimdiden harekete geçti. Gazeteci, Nuray Babacan'ın "CHP, kendi içinde tartışadursun… Erdoğan’ın CHP planı" başlıklı yazısında Erdoğan'ın AK Parti kadrolarına verdiği "11 büyükşehiri CHP'den geri alın" talimatının ayrıntılarını yazdı.

Özel ekip kuruldu, çalışıyor

AK Partinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ardından hiç beklemeden, belediye başkanlığı CHP’de bulunun 11 ili almak için özel çalışma başlattığını yazan Babacan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’de olan illerle için özel ekip oluşturduğunu belirtelim." dedi.

AK Parti Kasım'da kongre yapacak

"Seçim yenilgisinin CHP’de büyük bir sancı yaratması kaçınılmazdı" diyen Nuray Babacan, "AK Parti, yerel seçimlere kadar büyük kongresini yapacak. Plan, Kasım’da büyük kongre yapılacak şekilde bir takvim yapmak. Yani, yeni vitrinle seçime gidilmesi planlanıyor." deyip şöyle devam etti:

Özellikle Ankara ve İstanbul...

- Hedef çok net. CHP’nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini, özellikle de Ankara ve İstanbul’u almak. Bu, seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkalığında yapılan toplantılarda konu oldu.

İstanbul’a özel ilgi...

Şimdi, Erdoğan’ın kurdurduğu özel ekip, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta bu illerden çıkan sonuçları sandık sandık analiz edecek. Sandık seçmen listeleri baz alınarak, daha önce AK Parti’ye oy verdiği düşünülen, ama son seçimlerde partiden uzaklaşmış veya sandığa gelmemiş isimlerle temasa geçilecek. Erdoğan, özellikle İstanbul konusunda takıntılı. Son seçimlerde İstanbul’daki bazı ilçelerde oy kaybının nedenleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanına detaylı bir rapor sunulacak.

Her şey yerel seçimlere göre

AK Parti’deki öncelik kesinlikle yerel seçimler. Ancak bunun için önce genel seçimlerdeki vaatleri için gerekli kaynağı yaratmak, ardından yerel seçimler vaatlerini finansa edecek yeni kaynak bulmak gerekecek.

Mehmet Şimşek'i zor günler bekliyor

- “Asgari ücret düzenlemesi, bayram ikramiyesi, kamu çalışanlarına zam, emekli maaşlarına artış, öğrencilere eğitim harçlığı” derken ekonomik dengeleri oluşturmaktan sorumlu bakan Mehmet Şimşek’i zor günler bekliyor.