Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vaniköy Camii'nin açılışını yaptıktan kısa bir süre sonra Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili mesaj verdi. Erdoğan, "Eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de göreve geldiğimizde 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor.

"Öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz"

Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir öğretmen. Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir. İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle dini ve milli bayramlarımızı buruk geçiriyoruz. Karne almanın heyecanını da teneffüs edemiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum.

Öğrencilerle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi

"Bütçede aslan payını eğitime ayırdık"

Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. En güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz. 2002'den bu yana bütçede Aslan payını eğitime ayırarak derslik sayısını 2 katına çıkararak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu materyalleri ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin mali ve özlük haklarını geliştirerek öğrencilerin kaliteli eğitim alması yolunda onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz özeni gösterdik.

"İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz"

Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin öğretmen eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında paylaşacağız.