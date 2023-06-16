Nursel Ergin'in ikinci eşi Murat Akyer kimdir ne iş yapıyor? Nursel Ergin boşanıyor mu?

Gelinim Mutfakta programının sempatik sunucusu Nursel Ergin'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 6 yıldır evli olduğu 2. eşi Murat Akyer ile evleri ayıran büyük bir kriz yaşayan Nursel Ergin'in boşanacağı iddia ediliyor. Murat Akyer'in ilk eşi Kamer Akyer kanser nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybetmişti. İddialat göre Nursel Ergin ve Kamer Akyer arasındaki ilişki evliyken başladı.

Abone ol

Var Mısın Yok Musun programı ile ünlenen ve bir dönem televizyonda yemek programı sunan, şimdilerde de Kanal D'de Gelinim Mutfak'yı 2 sezondur başarılı bir şekilde sunan Nursel Ergin'in eşinden boşanıyor. 2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Nursel Ergin'in ikinci eşi Murat Akyer'in evleri ayırdığı iddia edildi. Peki kimdir Nursel Ergin, kaç yaşında, kızı Bengü Çınar kim ve Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir?

Nursel Ergin, olaylı bir şekilde evlendiği eşinden boyanma kararı aldı ve evi terk etti. Güzel sunucu Nursel Ergin'in 2017 yılında kurduğu yuvası yıkılıyor. Kendisi yetiştirme yurtlarında büyüyen Nursel Ergin, 6 yıl süren evliliğin üzerinde kara bulutlar dolanıyor.



Sosyal medyada eşiyle sık sık paylaşımlar yapan Nursel Ergin'in evi terk ettiği ve ikilinin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Güzel sunucu Nursel Ergin'in 2017 yılında kurduğu yuvası yıkılıyor. Kendisi yetiştirme yurtlarında büyüyen Nursel Ergin, 6 yıl süren evliliğin üzerinde kara bulutlar dolanıyor.



Sosyal medyada eşiyle sık sık paylaşımlar yapan Nursel Ergin'in evi terk ettiği ve ikilinin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Nursel Ergin evlendiğinde neden tepki görmüştü?

Murat Akyer'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı. Mayıs 2016'da hastalığı yendi.

Çift avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı.

Eylül 2016'da boşandılar. Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.

Nursel Ergin kimdir?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

41 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.