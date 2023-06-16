BIST 5.522
DOLAR 23,65
EURO 25,90
ALTIN 1.493,75
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan yeni büyükelçiler atadı! Denktaş'ın torunu Varşova Büyükelçisi oldu

Hakan Fidan yeni büyükelçiler atadı! Denktaş'ın torunu Varşova Büyükelçisi oldu

DŞİŞLERİ Hakan Fidan kendi dönemine ait ilk büyükelçi atamasanı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Hakan Fidan'ın ilk Büyükelçiler Kararnamesi'nde ataması yapılan isimler dikkat çekti.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu.

Rauf Denktaş'ın torunu da listede...

KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Büyükelçisi oldu.

Bakan Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şöyle

-Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci getirildi.

-Paris Büyükelçiliğine Yunus Demirer getirildi.

-Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen getirildi.

-Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül getirildi.

-Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İSPARK otopark ücretlerine zam talep etti istenilen oranlar isyan ettirdi
İSPARK otopark ücretlerine zam talep etti istenilen oranlar isyan ettirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’da aile fotoğrafında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’da aile fotoğrafında
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...
Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...
Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler
Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu
Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu
Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu
Cem Bölükbaşı, Super Formula'da Japonya'da piste çıkacak
Cem Bölükbaşı, Super Formula'da Japonya'da piste çıkacak
Avusturalyalı senatöre cinsel taciz! Gözyaşlarıyla olayı anlattı
Avusturalyalı senatöre cinsel taciz! Gözyaşlarıyla olayı anlattı