Hakan Fidan yeni büyükelçiler atadı! Denktaş'ın torunu Varşova Büyükelçisi oldu

DŞİŞLERİ Hakan Fidan kendi dönemine ait ilk büyükelçi atamasanı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Hakan Fidan'ın ilk Büyükelçiler Kararnamesi'nde ataması yapılan isimler dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu.

Rauf Denktaş'ın torunu da listede...

KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Büyükelçisi oldu.

Bakan Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şöyle

-Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci getirildi.

-Paris Büyükelçiliğine Yunus Demirer getirildi.

-Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen getirildi.

-Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül getirildi.

-Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç getirildi.