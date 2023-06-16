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Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu

Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu

Açıklamaları ile tepki çeken Melek Mosso'ya sahip çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıkardığı Melek Mosso'ya sarılması ve öpmesine tepki yağmıştı. Bu olay sonrası Cüneyt Yüksel istifa etti yerine Hüseyin Uzunlar geldi. Peki kimdir Hüseyin Uzunlar, kaç yaşında, aslen nereli?

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Melek Mosso, 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkarılınca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e bazı kesimler tepki gösterdi. Cüneyt Yüksel'in Melek Mosso ile sahneye çıkması, öpmesi ve sarılması istifa getirdi. Tepkilere dayanamayan Cüneyt Yüksel, istifa etti. Hüseyin Uzunlar kimdir? Hüseyin Uzunlar nereli ve kaç yaşındadır? 

Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli?

Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret ettiği iddiasıyla tepki çeken Melek Mosso takma adlı sanatçı Melek Davarcı’nın tepkilere rağmen AK Parti yönetimindeki Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser vermesi tepkilere neden olmuştu. 

Melek Mosso konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parti içerisinden gelen tepkiler üzerine Ankara’ya çağırıldı. Yüksel burada savunmasını vermesinin ardından görevden alındı. Yüksel’in yerine Hüseyin Uzunlar getirildi.  AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı görevinden sonra, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Yükselin görevden alınmasından sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine getirildi

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