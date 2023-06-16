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Karısının ve kayınpederinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karısının ve kayınpederinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı! Acı haber geldi

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınpederinin bulunduğu aracının önünü keserek silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan baba-kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge Köse (25) ile babası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu aracın önünü kesti. Durdurduğu araçta bulunan  eşi ve babası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle defalarca ateş etti.

Ağır yaralı baba-kız, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba-kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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