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Cüneyt Yüksel kimdir, aslen nereli? Süleymanpaşa Belediye Başkanı neden istifa etti, yerine kim geldi?

Cüneyt Yüksel kimdir, aslen nereli? Süleymanpaşa Belediye Başkanı neden istifa etti, yerine kim geldi?

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan ediyorum dedi tepkilerin hedefi oldu. Tepki çeken Melek Mosso'ya sahip çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıkardığı Melek Mosso'ya sarılması ve öpmesine tepki yağmıştı. Cüneyt Yüksel istif etti.

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Şarkıcı Melek Mosso bir ödül töreninde söyledikleri nedeniyle toplumun bir kesiminden sert tepki görmüştü. 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkarılınca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e bazı kesimler tepki gösterdi. Cüneyt Yüksel'in Melek Mosso ile sahneye çıkması, öpmesi ve sarılması istifa getirdi. Tepkilere dayanamayan Cüneyt Yüksel, istifa etti.

Yüksel istifasını genel merkeze sundu

İstifa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Cüneyt Yüksel kimdir?

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur.   31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın teveccühüyle Belediye Başkanı seçilmiştir.

Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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