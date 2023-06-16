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Kapadokya’da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 70’i geçti

Kapadokya’da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 70’i geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde rezervasyon oranları arttı.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadi ve kaya oluşumlarının yanı sıra, at, ATV safari, cip safari ve balon turlarının yoğun yapıldığı Kapadokya Bölgesi'ne 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilgi arttı. Sezon itibariyle yoğunluk yaşanan bölgede, Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonra rezervasyonlarda ciddi artış yaşandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, "Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Uzun tatiller aslında Kapadokya bölgesine yaramayan tatiller olarak adlandırılır. Çünkü sezon itibariyle tatilin uzun olması ve havaların ısınması ile insanlar genellikle sahil bölgesini tercih eder. Bayram tatilinin ilk dönemi Kapadokya Bölgesindeki rezervasyonlarda yüzde seksen, yüzde doksan bir doluluk oranı var. Bunun çok az kısmını yerli turistler oluşturuyordu. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından sonra Bayram talinin ilk dönemi olan bayram gününe kadar ki kısmında daha yoğun olacağımızı düşünüyorum. Misafirlerimiz Kapadokya tatilini planlarken çok geç kalmamalarını istiyoruz. Doluluk oranı arttıkça fiyatların yükseleceğini unutmasınlar. En kısa sürede rezervasyonlarını gerçekleştirsinler. Kurban bayramını Kapadokya keyfiyle çıkarsınlar istiyoruz” dedi.

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