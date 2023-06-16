MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti, FETÖ'cü Orhan İnandı'nın cezası belli oldu

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

FETÖ'cü Orhan İnandı 2021 yılında MİT tarafından Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz." demişti.