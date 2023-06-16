Mehmet şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü! İşte masada konuşulanlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın bakanla son derece faydalı ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Önerilerimizi paylaştık" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

Son derece faydalı ve yapıcı bir görüşme...

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Sayın bakanla son derece faydalı ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Önerilerimizi paylaştık. Ekonomik ve sosyal konseyin toplumun çeşitli temsilcilerinin katılımıyla ekonomik ve sosyal sorunları ile bunlara ilişkin çözüm üretilmesi konusunda önemli katkısı olacağını değerlendirmekteyiz" dedi.

Kolay çözüm, hızlı sonuç görülmüyor

"Sayın bakanın da ifade etmiş olduğu gibi (Şimşek) kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor olsa da şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda kural temelli politika yapımına bağlı kalınması, ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır" diyen TÜSİAD Başkanı Orhan, şöyle devam etti:

Enflasyon sorunu bir süre daha devam edecek

"Enflasyon gerilemiş gözüküyor ancak TL’deki hızlı değer kaybı bir süre daha bu sorunun bizimle kalacağını gösteriyor. Oysa ki sağlıklı büyümenin ilk şartı fiyat istikrarı. Parasal istikrarı sağlamanın görevi merkez bankasına verilmiştir. Önümüzdeki dönemde merkez bankasının bağımsızlıkla birlikte bu misyonu yerine getireceğini görmek en büyük dileğimiz."