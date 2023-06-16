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TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı

TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı

Muğla'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES", göreve başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimlendirildikten sonra Muğla'da göreve başlayan helikopterin seyir sürati 222 kilometreye, maksimum sürati ise 358 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde konuşlanan helikopterde 2 pilot ve 2 teknisyen mürettebatı görev yapacak.

Tek seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip Nefes, yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek.

Helikopter, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyor.

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