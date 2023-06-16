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Eşini 'şifacı'ya götüren adam yanlış yaptığını geç fark etti: Ben yaptım siz yapmayın

ADANA'da birkaç hastane gezdikten sonra rahatsızlığı geçmeyen eşini komşularının tavsiyesi üzerine Z.O'ya götüren Ramazan İmir, "Ben yaptım siz yapmayın. Ağrı sızı tıp, ilim işi. Tüm vatandaşlara hastaneden başka bir yere gitmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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Ramazan İmir, 6 Şubat depreminin ardından eşinde başlayan rahatsızlıklar geçmeyince komşularının tavsiyesi üzerine Kozan ilçesine bağlı Tılan Mahallesi'nde Z.O'ya gitti. İmir, bir şifa bulamadıklarını belirterek, vatandaşları 'Hastanelerden başka bir yere gitmeyin' diyerek uyardı.

Yaşadıklarını anlatan Ramazan İmir, “6 Şubat depreminin ardından eşimde kalp çarpıntısı, kulaklarda zonklama gibi rahatsızlıklar oluştu. Ben Kozan Devlet Hastanesine getirdim, burada tedavi oldu ama rahatsızlıkları, ağrıları geçmedi. Ardından Adana'da hastaneye getirdim, orada da tedaviye cevap alamadık.

"'Eşinde göz var' dediler"

-Çaresizlik içinde özel bir hastaneye gittim, ondan da sonuç alamadık. Ağrıları ve şikayetler geçmedi. Komşularım 'Adana’nın Kozan ilçesinde Tılan Mahallesi'nde bir kişi var. Orada bakan biri var. Eşinde göz var, oraya götür' dediler. Tılan’a kulak ve vücut ağrıları nedeni ile gittik.

Yanlış yaptığını 500 TL kaptırdıktan sonra fark etti

-Daha önce 20-30 TL verdim ama bu kez 500 TL ücret talep etti. Garip gelen şifa aramaya gittik ama hiçbir faydasını görmedik. '600 TL tutuyor, siz 500 TL verseniz yeter' dedi bize. Hiç faydasını görmedik" diye konuştu.

"Ben yaptım siz yapmayın"

Vatandaşlara bu tür kişilere gitmemelerini tavsiye eden İmir, "Ben yaptım siz yapmayın. Ağrı sızı tıp, ilim işi. Tüm vatandaşlara hastaneden başka bir yere gitmemelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadının vücuduna defalarca 'kalem'le dokundu

Öte yandan Z.O. isimli şahsın İmir'in eşini yere oturtarak vücudunun çeşitli noktalarına "kalem" olduğu anlaşılan nesneyle dokunup "dua" ettiği anlar kameraya yansıdı...

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