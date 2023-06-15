Demet Akalın Aynur Aydın'a sordu: Niye yaladın ya?
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Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Aynur Aydın yeni şarkısını ve klibini duyurdu. Şarkıcı Demet Akalın, Aynur Aydın'a 'Aynayı niye yaladın ya?' diye sordu. İşte haberin ayrıntıları...
Sosyal medya paylaşımlarıyla geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, mastürbasyon yanıtıyla olay olmuştu.
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Bir YouTube programında "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna Aynur Aydın şöyle cevap vermişti:
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"Onu da dertlendirmek istemem"
"Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem"
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Klipleriyle de çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın yeni klibini duyurdu.
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