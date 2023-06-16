Kovid-19 aşısı kalp krizine mi yol açıyor kulaktan kulağa yayılıyor Akif Beki'den 'şakası yok' uyarısı

Kovid-19 aşılarının kalp krizi ve pıhtı atmayı tetikleyerek ölümleri arttırdığı ileri sürüldü. İddiaları yalanlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarına yer veren Akif Beki, aşı karşıtlarına tepki göstererek “Şakası yok, komplo teorilerine inandırılanların sağlığıyla oynanıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Daha kirli oyun ne olabilir?” dedi.

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Koronavirüs salgına karşı geliştirilen aşıların ölümlere yol açtığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Kalp krizi vakalarının Kovid-19 aşıları sonrası arttığı bile söylendi. Peki gerçekte olan biten ne?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Aşı komploları masum değil" başlıklı yazısında aşı karşıtlarını hedef aldı. Beki, söz konusu iddiaların dayanağının olmadığını bilimsel bazı verileri paylaşarak tepki gösterdi.

Aşı karşıtlığıyla bilinen Alman avukat Ulbrich'in hukuk firmasının 250 müvekkil adına Biontech'e aşıların yan etkileri gerekçesiyle tazminat talebiyle dava açtığını yazdı.

"Prof. Ceyhan, "yalan söylüyorlar" diyor"

Öne çıkan yan etki şikayetinin kalp krizi olmadığına dikkat çeken Beki, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Oysa Almanya'da 64 milyon, dünyadaysa yaklaşık 1 buçuk milyar insan aşılandı. Yine de 350 dava sanki sonuçlanmış, aşıların yan etkisi de kanıtlanmış, kalp krizinden öldürüyormuş gibi esip gürlemelerden geçilmiyor.

Aşı paranoyası, bu haberle tekrar hortladı. "Biz demiştik, bak gördünüz mü" tafraları satanlara, mutlaka rastlıyorsunuzdur. Aşıya düşmanlık, palazlanıyor.

Enfeksiyon uzmanlarına kulak verirseniz; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bilimsel rakamlarla yalanladı. Araştırılmış; kalp hastalıkları, aşısızlarda yüzde 44 kat daha fazla. Ölüm vakaları da aşısızlar arasında 10 kat daha çokmuş.

Prof. Ceyhan, "yalan söylüyorlar" diyor. Ama gel de aşı karşıtlarına anlat; nal diyor, mıh demiyorlar.

Twitter'da Dilipak, "daha önce aşıyı savunan ve şimdi kirli oyunun farkına varan doktorlar" arıyordu. "Bir cinayetin suç ortağı olup, itirafçı olarak kendi vicdanında beraat etmek isteyen sağlıkçılar, hakim ve savcılar"ı göreve çağırıyordu.

Şakası yok, komplo teorilerine inandırılanların sağlığıyla oynanıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Daha kirli oyun ne olabilir? Umarım, tehlike bunla kalır da dolduruşa gelenlerden yerli bir seri bombacı çıkmaz.

NOT: 'Seri bombacı', "Unabomber" lâkaplı ABD'li Ted Kaczynski'ye göndermedir. 'İnsanlığa felaket getirdi' diye teknolojiye düşmandı.

Aklını kaçırmış ya da komplolarla bozmuş bir Harvard'lı dâhiden söz ediyoruz. 1996'da yakalanana dek 18 yıl ormandaki kulübesinde saklandı, teknolojinin kötülüğünü göstermek için gönderdiği bombalarla 3 kişiyi katletti, onlarcasını yaraladı...

Yıllarca terör estirdi, topluma korku saldı. Ve 6 gün önce 81 yaşında, cezaevinde öldü. Komplolar tekin değildir, ateşle oynamak gibi."

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