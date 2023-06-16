Savcıdan evli kadın katibe taciz! Uyarılar da durdurmadı... O mesajlar nedeniyle 2 yıl hapsi isteniyor!

İSTANBUL'da 52 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı O.K, görevli olduğu mahkemenin kadın katibi A.A.'yı aylarca taciz etti. Genç kadının şikayeti üzerine hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. O.K'nin A.A.'ya gönderdiği mesajlar pes dedirtti.

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Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olarak görev yapan 52 yaşındaki O.K, geçtiğimiz yıl eylül ayında, zabıt katibi 34 yaşındaki A.A. ile tanıştı. Evli kadına mesai saatleri dışında mesaj atmaya başladı.

İlk günlerde gelen mesajlara karşı bir tepki oluşturmayan genç kadın, mesajların içeriği ve saatleri değişince rahatsız olmaya başladı.

Savcıya resmi şekilde rahatsız edilmemek istediğini belirten mesaj yolladı. Ancak iddiaya göre savcı, genç kadının uyarılarına aldırmadı.

Aylarca attığı mesajlarla tacizlerini sürdüren savcı O.K, katip A.A.'yı usandırdı. Genç kadın, eşinin durumu öğrenmesinden korkarak durumu mahkemeye taşıdı.

Mesajların çıktılarını alıp dava açtı

Mesaj çıktılarını alarak, adliyenin başsavcısına giden katip, savcıya dava açtı.

Genç kadının iddiaları sonrası ifadesi alınan savcı, görevli olduğu mahkemenin çalışanlarıyla yemeğe gittiklerini, genç kadına güven ve samimiyet duyduğunu, yaşanan bu olay nedeniyle A'dan defalarca özür dilediğini ve şikayetçi olmaması için ricacı olduğunu anlattı.

"Pişmanım" dedi

Başına gelen bu olay nedeniyle büyük bir manevi azap duyduğunu ve günlerce uyuyamadığını, pişmanlık duyduğunu ifade eden savcı, mesajların iki samimi insan arasında geçen mesajlaşmalar olduğunu taciz içermediğini vurguladı.

Mesajlar taciz sayıldı

Başlatılan soruşturmada savcı O.K'nın genç kadına attığı, "Sen bir tanesin, Seni hep istiyorum. Seni seviyorum ve bu arzularım gerçek" mesajları taciz sayıldı.

Savcı O.K. hakkında, 'Cinsel taciz' suçundan 2 yıla kadar hapis sitemiyle dava açıldı. Savcı, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: Sabah