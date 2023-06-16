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A Milli Futbol Takımı, 615. maçına Letonya karşısında çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 615. maçına Letonya karşısında çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 615. müsabakaya çıkacak.

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Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 335'i resmi, 279'u özel toplam 614 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 262'si deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 878 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 614 karşılaşmanın 531'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 614 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Stefan Kuntz ile 17. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

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