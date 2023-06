Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler anne ve babası kimdir?

Serap Güler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı attığı 'veda' mesajıyla gündemde. Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan 'Her seçim bir vazgeçiştir' mesajı attı. Mesaj Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılığı olarak yorumlandı. Peki Serap Güler kimdir, Arda Güler'in annesi Serap Güler kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Arda Güler'in annesi Serap Güler'in attığı her tweet, yaptığı her paylaşım yakından takip ediliyor. Arda Güler'in annesi Serap Güler, dün gece yarısı öyle bir mesaj paylaştı ki sarı-lacivertli camia sabah mesajı görünce neye uğradığını şaşırdı. Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medya hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" notunu paylaştı ve ağlayan bir emoji koydu.

Arda Güler'in annesi Serap Güler'in mesajını görenlerin aklına ilk gelen soru 'Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' oldu. Henüz resmi bir açıklama yok.

Arda Güler'in annesi Serap Güler hakkında çok fazla bilgi yok. Serap Güler'in yaşı ve mesleği bilinmiyor. Ancak Fenerbahçe camiası onu maçlarda sık sık görüyor. Genç yaşta yıldızı parlayan oğlunu yalnız bırakmayan Serap Güler, aynı zamanda oğlunun akıl hocası.

Arda Güler'in annesi hasta mı?

Arda Güler'in annesi Serap Güler, bir dönem yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelmişti. Oğlu Arda Güler, Serap Güler için formasının altına özel bir tişört yaptırmıştı. Arda Güler, gol sevinci sonrası formasının altında "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü kameralara göstermişti. O dönem herkes Arda Güler'in annesi kim, Arda Güler'in annesi Serap Güler'in hastalığı ne sorularının yanıtlarını merak etmişti. Arda Güler'in annesi Serap Güler'in hastalığının kalbiyle alakalı olduğu ve bir kalp ameliyatı geçirdiği açıklanmıştı.