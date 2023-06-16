BIST 5.495
DOLAR 23,67
EURO 25,94
ALTIN 1.491,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 bin dolar ve 1770 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine'den asgari ücret açıklaması! 500 dolar bekleyenlere kötü haber! Temmuz'a yetişecek mi?
Kabine'den asgari ücret açıklaması! 500 dolar bekleyenlere kötü haber! Temmuz'a yetişecek mi?
Cüneyt Özdemir seçim günüyle ilgili ilk kez açıkladı: Korktum söyleyemedim
Cüneyt Özdemir seçim günüyle ilgili ilk kez açıkladı: Korktum söyleyemedim
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
16 Haziran evde bakım maaşları yatıyor 60 ilde paralar yattı TC ile sorgulama
16 Haziran evde bakım maaşları yatıyor 60 ilde paralar yattı TC ile sorgulama
Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş
Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş
Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."
Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi
Japonya savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
Japonya savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
Son bir ayda yüzde 139 zam geldi! Kasko yaptırmak hayal mi olacak?
Son bir ayda yüzde 139 zam geldi! Kasko yaptırmak hayal mi olacak?
Resimli, yeni kısa sözlü cuma mesajları! En güzel, anlamı hayırlı cuma mesajları
Resimli, yeni kısa sözlü cuma mesajları! En güzel, anlamı hayırlı cuma mesajları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni uygulama resmen başladı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni uygulama resmen başladı
Ahmet Hakan'dan 'CHP' çıkışı: Varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün
Ahmet Hakan'dan 'CHP' çıkışı: Varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün