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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Küba'da eski Devlet Başkanı Raul Castro'yu ziyaret etti.

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Küba Komünist Partisinin (PCC) internet sitesinden yapılan açıklamada, Reisi ile Castro'nun iki ülke arasında 40 yılı aşkındır devam eden dostluk ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin haksız yaptırımları karşısında Küba'ya desteğini sunan İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Castro'nun teşekkür ettiği belirtilerek, her iki ülkenin de egemenliklerini savunmada karakter ortaya koyduğu vurgulandı.

Küba ile İran arasında dostluk ve işbirliğinin üst düzeyde güçlendirilmesinin altı çizilen açıklamada, Reisi'ye ziyareti için teşekkür edildiği aktarıldı.

Görüşmeye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in de katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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