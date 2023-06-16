Muğla'da cayrokopter düştü! Mustafa Sandal'ın eşi de içindeydi...

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde cayrokopterin düşmesi sonucu pilot ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralı kişinin sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandalolduğu öğrenildi.

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Marmaris'ten kalkış yaptığı öğrenilen cayrokopter, Hayıtlı mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytin ağacına çarpan hava taşıtı, zemine düştü.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan pilotun Sinan Yılmaz (47), diğer yaralının ise sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) olduğu öğrenildi.

Sandal'ın sol el bileğinde kırık olduğu pilotta ise kırık olmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.