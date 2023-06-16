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79 göçmenin öldüğü Yunanistan açıklarındaki faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

79 göçmenin öldüğü Yunanistan açıklarındaki faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında şu ana kadar 79 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda alabora olan balıkçı teknesinde 79 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınanların Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.

Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

700 kişinin bulunduğu teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.

Facia ile ilgili düzenlenen gösteride arbede yaşandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

"Sınırları açın" ve "Sisteminiz öldürüyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride olayla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.

Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.

Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi.

Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.

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