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DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri grup kurma kararı aldı

DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri grup kurma kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı.

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Seçimlerin ardından partilerin meclisteki dağılımı da belli oldu. Buna göre mecliste AK Parti’nin 263, CHP’nin 130, MHP’nin 50, İyi Parti’nin 44, DEVA’nın 15, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili var.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Grup kurmak için harekete geçtiler

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrılarak TBMM'de yeni bir grup kurma beklentisi içerisine girdi.

Görüşmeler sonuç verdi

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında bir süredir devam eden, Meclis’te ortak bir siyasi parti grubu kurulmasına ilişkin görüşmeler nihayete erdi.

Bir süredir genel başkanlar düzeyine de taşınan görüşmeler sıklaştı.

Ortak grup kurma kararı alındı

Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı. Buna göre 3 parti tek bir çatı altında Meclis'te faaliyet yürütecek.

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