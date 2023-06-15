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Çorum'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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13 yaşındaki T.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet, D100 kara yolu Danişment Caddesi yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Mehmet Gömeç  yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücülerle elektrikli bisikletteki C.Ç. ve motosikletteki Furkan Tetik  yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan elektrikli bisiklet sürücüsü T.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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