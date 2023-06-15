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Galatasaraylıları çıldırtacak Arda Güler takası

Galatasaraylıları çıldırtacak Arda Güler takası

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin Arda Güler'in şartlarını sorduğu Ali Koç'un ise karşı hamleye geçip, "Biz de İcardi'yi kadromuzda görmek istiyoruz" dediği iddia edildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile bir araya gelmişti. 

Detaylar yeni ortaya çıktı

Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmazken bugün ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

İki yıldız için nabız yoklaması yapıldı

Sabah'ın haberine göre; söz konusu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da transfer çalışmaları kapsamında birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı.

PSG, Arda'yı; Fenerbahçe, Icardi'yi sordu

PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'in Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin olduğu belirtildi.

Fransız devi PSG'nin Başkanı Nasser Al Khelaifi, Ali Koç'a Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi.

Ali Koç, Icardi'yi istedi

Koç'un geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan Icardi'yi istediği iddia edildi.

Başkan Koç'un, "Icardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz" diye sorduğu kaydedildi.

Nasser Al Khelaifi, 14-15 milyon istedi

Nasser Al Khelaifi ise Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutan Fransız kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti.

Icardi ve para istedi

Ali Koç'un daha sonra Arda için Icardi'nin yanı sıra ekstradan para da istediği iddia edildi.

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