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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırılar 1 milyon kişiyi yerinden etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırılar 1 milyon kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) silahlı grupların sivillere yönelik saldırılarındaki artış nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

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IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KDC'de bugüne kadar silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 6,1 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin sayısı Ekim 2022'den bu yana yüzde 17 arttı.

Ülkedeki sivil nüfus, ocaktan bu yana KDC'nin doğusundaki silahlı gruplar tarafından düzenlenen ve can kaybı, kitlesel yerinden edilme ve istikrarsızlığa neden olan saldırılardan ciddi etkilendi. Sadece bu yıl KDC'de yaklaşık 1 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi.

Ülkedeki çatışmalar yoğunlaştıkça insani durum kötüye giderken, milyonlarca kişi, diğer acil ihtiyaçlarının yanı sıra akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldı.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına 11 Haziran'da yapılan saldırıda 46 kişi yaşamının yitirirken, saldırının "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" isimli isyancı grup tarafından yapıldığı bildirilmişti.

CODECO'nun bu saldırısıyla bölgedeki 7 bin 800 kişi daha yerinden edilmişti.

IOM Acil Durumlar Departmanı Direktörü Federico Soda, "Gerçekleştirilen bu son korkunç saldırı, KDC'de yerinden edilenlerin her gün karşı karşıya kaldığı dayanılmaz tehlikelerin bir kanıtı." ifadesini kullandı.

KDC genelinde 26 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

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