BIST 5.495
DOLAR 23,66
EURO 25,85
ALTIN 1.487,29
HABER /  DÜNYA

Sırbistan’da sel vurdu: OHAL ilan edildi!

Sırbistan’da sel vurdu: OHAL ilan edildi!

Sırbistan’da şiddetli yağışlar 14 nehrin taşmasına neden oldu. 32 şehir ve ilçede seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Abone ol

Sırbistan’da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin merkezi ile doğu, güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar 14 nehrin taşmasına yol açtı.

Ülkede 32 şehir ve ilçede seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Selden en fazla etkilenen şehirlerden Novi Pazar’da 2 bin 500 evi su bastı. Taşan Trnavica Nehri'nin otomobilleri, sel sularının ise ağaçları sürüklediği görüldü.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Departmanı Temsilcisi Milos Milenkovic yaptığı açıklamada, yağışların devam etmesi nedeniyle nehirlerde yeniden taşkınların yaşanabileceğini ifade etti.

Jagodina kenti ile Cuprija, Despotovac ve Rekovac kasabalarında durumun kritik olduğunu belirten Milenkovic, Cacak şehrinde ise 200’den fazla binayı su bastığını açıkladı. Milenkovic, 26 Mayıs’tan bu yana devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Sırbistan genelinde toplam 21 OHAL ilan edildiğine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı
Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda 100'ün üzerinde kişi öldü
Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda 100'ün üzerinde kişi öldü
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bahçeli'nin açıklaması heyecanlandırdı! MHP'li isim ilçe adı verdi: "Mutlaka il olacaktır"
Bahçeli'nin açıklaması heyecanlandırdı! MHP'li isim ilçe adı verdi: "Mutlaka il olacaktır"
ABD'de sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
ABD'de sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
Mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ ilk atış testini başarıyla geçti
Mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ ilk atış testini başarıyla geçti
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a 5 yıl hapis
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a 5 yıl hapis
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! 30 Kasım'a ertelendi...
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! 30 Kasım'a ertelendi...
Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek
Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek
TRT tabii’den iddialı bir dizi daha! Çekimleri tamamlandı, geri sayım başladı!
TRT tabii’den iddialı bir dizi daha! Çekimleri tamamlandı, geri sayım başladı!
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD şiddetini açıkladı