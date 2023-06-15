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Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek

Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da yapılan operasyonunun ardından iyileşme sürecinin yolunda gittiği ve yarın hastaneden taburcu edileceği bildirildi.

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Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın gece boyunca iyi dinlendiğini, klinik seyrinin düzenli devam ettiğini ve kan testlerinin normal olduğunu belirtti.

Bruni, Papa'nın yarın sabah taburcu edilmesi için, durumunu yakından takip eden sağlık ekibi tarafından onay verildiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, iki yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da Roma'daki Gemelli Hastanesinde üç saatlik bir operasyon geçirmişti. Operasyonla 86 yaşındaki Papa'nın karın duvarına protez yerleştirilmişti.

Papa, bu yıl içinde ayrıca nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Franciscus, ayrıca dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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