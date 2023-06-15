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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı

Şampiyonanın açılış maçında A Grubu'nda Karadağ, Yunanistan'ı 74-69 yendi. Türkiye'nin bulunduğu D Grubu'ndaki ilk maçta ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67 mağlup etti.

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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak organizasyonuyla başladı.

Şampiyonanın açılış maçında Tel Aviv'deki A Grubu mücadelesinde Karadağ, Yunanistan'ı 74-69 yendi.

Maçın ilk periyodunu 23-18 geride kapatan Karadağ, toparlandığı ikinci çeyrek sonunda soyunma odasına 41-34 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek üçüncü periyodu 60-49 önde tamamlayan Karadağ, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.

Türkiye'nin de Slovenya'da mücadele vereceği D Grubu'nun açılış maçında ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67'lik skorla geçti.

İlk periyodu 16-12, devreyi 40-32 önde tamamlayan Macaristan, üçüncü çeyreğini 55-53 üstün geçtiği karşılaşmayı 89-67 kazandı.

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