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AB, Ukrayna'ya 72 milyar avro yardım yapacak!

AB, Ukrayna'ya 72 milyar avro yardım yapacak!

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 2024-2027 yılları için toplam 72 milyar avroluk bir mali yardım paketi hazırlıyor.

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Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, Ukrayna için yeni bir yardım paketi hazırlamaya başladı.

Paket kapsamında, Ukrayna'ya 2024-2027 döneminde her yıl 18 milyar avro kaynak sağlanacak.

AB'nin uzun vadeli bütçesi kapsamında kurulacak özel bir mekanizma aracığıyla verilecek yardım; hibe ve kredilerden oluşacak. Bu destekle Ukrayna'nın bütçe harcamalarının dengelenmesi ve ülkenin yeniden inşasına katkı sağlanması hedeflenecek.

Paket, yolsuzlukla mücadele ve yapısal reformlar gibi çeşitli alanlarda koşullar içerecek.

Ukrayna ekonomisi, savaşla birlikte geçen yıl yaklaşık yüzde 30 küçülmüştü.

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının 411 milyar doları bulabileceğini öngörüyor.

AB, daha önce Ukrayna'ya 2023 yılında 18 milyar avro mali yardım sağlama kararı almıştı.

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