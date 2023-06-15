Masterchef Hakan kimdir, yaşı kaç? Hakan Kanık Masterchef'te kaçıncı olmuştu, ne zaman yarıştı?

MasterChef All Star'da 30 yarışmacı, son 16'ya girebilmek için bu akşam itibariyle yarışmaya başlıyor. All Star formatı ile eski yarışmacının yer alacağı zorlu elemelerde Hakan Kanık da ter dökecek. İşte, şimdiden hakkında araştırmalar başlayan MasterChef Hakan hakkında tüm bilgiler...

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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam yeni sezonula izleyici ile buluşuyor. Birbirinden yeteneklerin isimlerin yer aldığı yarışma All Star formatıyla ekranlara dönecek ve eski yarışmacılar mücadele edecek. Söz konusu eski yarışmacılardan biri de Hakan Kanık. Peki, MasterChef Hakan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hakan Kanık kimdir?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüşü yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı.

15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.

Şimdilerde 1.78 boy ve 78 kiloya sahip olan Hakan Kanık, yüksek galibiyet oranı ile adada güçlü rüzgarlar estiriyor...