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Kağıthane'de rezidansta yangın çıktı! Onlarca kişi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE'de 15 katlı rezidansın çatısında yangın çıktı. Dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalan onlarca kişi merdiven ile kurtarılırken, yangın söndürüldü.

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Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatısında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm binayı sarması sonucu içeride yaşayanlar rahat nefes alabilmek için kendilerini balkonlara ve pencere kenarlarına attı. Bina içinde adeta can pazarı yaşanırken, vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak rezidansın neredeyse tüm katlarını saran dumanlar, içeride yaşayanların dışarı çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine merdiven aracıyla insanların bulunduğu katlara yanaşılarak, içeride mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı.

“Şu an içeride daireler duman altı”

Merdiven aracı ile dumanların arasından çıkartılan genç yaşadığı şoku, “Şu an içeride daireler duman altı. Mahsur kaldık. Benim olduğum katta bir kişiyi daha çıkarttılar, onun dışında bilgim yok” sözleriyle anlattı.

1 saatte söndürüldü

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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