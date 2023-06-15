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Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

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Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

Bayram için sahne hazırlıkların sürdüren ünlü isimler bayramda verecekleri konserler için tarifelerini ikiye katladı.

Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

Türkiye’de şu sıralar emekli maaşı, Kurban Bayramı ikramiyesi, asgari ücret zamları hesaplanırken ünlü isimler de konser tarifelerini yeniledi.

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Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. Şarkıcılar bu bayram da milyonlar kazanacak.

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Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 4 yerde sahne alacak olan Hadise kazanacak. Hadise Kıbrıs, Antalya, Batum ve Bergama'da sahneye çıkacak.

İşte bayram ücretleri:

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Onları da enflasyon vurdu... Ünlüler bayram konserlerine zam yaptı! Rekor Hadise'de

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