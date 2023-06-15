BIST 5.402
DOLAR 23,67
EURO 25,78
ALTIN 1.467,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Valilik kararı duyurdu! 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Valilik kararı duyurdu! 15 Eylül'e kadar yasaklandı

 Ardahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire alanlarına da sınırlama getirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı."

Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sünneti hafife almayın! Uzmanlar uyarıyor: Sünnet cerrahi bir işlemdir!
Sünneti hafife almayın! Uzmanlar uyarıyor: Sünnet cerrahi bir işlemdir!
Erdoğan faiz artışına nasıl ikna oldu? Satır aralarını okuyan Alaattin Aktaş paylaştı
Erdoğan faiz artışına nasıl ikna oldu? Satır aralarını okuyan Alaattin Aktaş paylaştı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Masterchef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın dükkanı nerede?
Masterchef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın dükkanı nerede?
PFDK Kayserispor'a yine para cezası verdi
PFDK Kayserispor'a yine para cezası verdi
Bayram öncesi ek sefer zammı! Biletler ne kadar oldu?
Bayram öncesi ek sefer zammı! Biletler ne kadar oldu?
Bartın'da şap karantinası başlatıldı! Hayvan giriş çıkışı yasak!
Bartın'da şap karantinası başlatıldı! Hayvan giriş çıkışı yasak!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eylül ayında deprem öncesine dönmüş olacağız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eylül ayında deprem öncesine dönmüş olacağız
AB Komisyonu'ndan, yapay zekanın "ayrımcılık" riskine karşı uyarı!
AB Komisyonu'ndan, yapay zekanın "ayrımcılık" riskine karşı uyarı!
Masterchef Serhat neden yeni sezonda yok ne oldu? Masterchef Serhat Doğramacı kimdir?
Masterchef Serhat neden yeni sezonda yok ne oldu? Masterchef Serhat Doğramacı kimdir?
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal HDP'ye sahip çıktı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal HDP'ye sahip çıktı
Hakan Fidan'dan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü kutlaması
Hakan Fidan'dan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü kutlaması