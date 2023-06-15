"Mehmet Şimşek'e 40 milyon dolar verildi" iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündeme gelen Mehmet Şimşek hakkındaki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan “Mehmet Şimşek’e Türkiye’ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbir temeli bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere, Şimşek’in kabinede yer alıp almayacağı konusu uzun süre konuşulmuştu.